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13:24, 21 марта 2025Спорт

Капитан сборной Гренады оценил игру Дзюбы в матче с его командой

Капитан сборной Гренады Пьер: Дзюба был лучшим в матче сборной России против нас
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Капитан сборной Гренады Доррел Пьер оценил игру нападающего сборной России Артема Дзюбы в товарищеском матче команд. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам игрока, россиянин был лучшим на поле. «Против него было очень трудно играть. Он забил рекордный гол за сборную России? Поздравляю его. Не обидно, что он установил рекорд, забив нам», — заявил футболист.

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Ранее Дзюба покинул расположение сборной России. Футболист не примет участие в товарищеском матче против национальной команды Замбии, который пройдет 25 марта.

19 марта Дзюба в матче с Гренадой стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Он забил 31-й гол в составе национальной команды. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

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