Ковальчук оценил идею провести матчи между игроками НХЛ и КХЛ

Илья Ковальчук: Матчи между КХЛ и НХЛ станут уникальным историческим событием

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук оценил идею провести матчи между игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Супер. Дай бог, чтобы это произошло. Классно, что президенты договорились. Теперь людям, которые будут это организовывать, надо довести дело до конца», — заявил Ковальчук, отметив, что это будет уникальное историческое событие.

Ранее глава США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из двух крупнейших лиг.

Российские игроки продолжают выступать в НХЛ без ограничений. Однако российская команда не получила приглашение на Турнир четырех наций, в котором приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.