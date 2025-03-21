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17:26, 21 марта 2025Спорт

Ковальчук оценил идею провести матчи между игроками НХЛ и КХЛ

Илья Ковальчук: Матчи между КХЛ и НХЛ станут уникальным историческим событием
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук оценил идею провести матчи между игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Супер. Дай бог, чтобы это произошло. Классно, что президенты договорились. Теперь людям, которые будут это организовывать, надо довести дело до конца», — заявил Ковальчук, отметив, что это будет уникальное историческое событие.

Ранее глава США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из двух крупнейших лиг.

Российские игроки продолжают выступать в НХЛ без ограничений. Однако российская команда не получила приглашение на Турнир четырех наций, в котором приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

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