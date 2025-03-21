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14:46, 21 марта 2025Экономика

В Европе назвали конфискацию российских активов актом войны

Премьер Бельгии де Вевер: Изъятие замороженных активов РФ станет актом войны
Анатолий Акулов (редактор)
Барт Де Вевер

Барт Де Вевер. Фото: Yves Herman / Reuters

Конфискация хранящихся в странах Евросоюза (ЕС) заблокированных российских активов на общую сумму почти 200 миллиардов евро станет актом войны. Такое мнение высказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, его слова приводит европейское издание Politico.

Если власти ЕС решатся на подобный шаг, это ухудшит еще в большей степени и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения с Россией. При таком раскладе европейские страны неизбежно столкнутся с негативными последствиями конфискации, предупредил бельгийский премьер. Он призвал руководство ЕС учитывать это обстоятельство при обсуждении этой темы. «Мы не живем в мире фантазий. Мы в реальном мире», — резюмировал де Вевер.

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Ранее со схожим заявлением выступила глава бельгийского депозитария Euroclear, где находится подавляющая часть замороженных в ЕС российских активов. Валери Урбен предупредила, что их конфискация в пользу Украины приведет к ухудшению инвестиционного климата в регионе и утрате евро статуса резервной валюты. На этом фоне Урбен призвала власти ЕС взять на себя всю ответственность за возможное изъятие активов РФ.

Лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен включила в число главных последствий конфискации риски полной потери иностранных инвесторов в европейском регионе и угрозу зеркального ответа Кремля. В этом случае страны ЕС могут лишиться активов в РФ на общую сумму 12 миллиардов евро. Глава фракции назвала потенциальное изъятие российских активов в ЕС безответственным решением.

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