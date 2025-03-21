MP заявил об ответственности Зеленского за разгром ВСУ в Курской области

Ответственность за вторжение в Курскую область и полный провал этой операции лежит исключительно на президенте Украины Владимире Зеленском и его окружении. Об этом написал польский портал Mysl Polska.

Автор статьи раскритиковал Зеленского за разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и отметил, что вторжение в регион было бессмысленным с позиции военной стратегии. По его мнению, операция носила только политический характер.

«Потенциал лучших, хорошо подготовленных, опытных украинских подразделений и используемая там техника, предоставленная странами НАТО, могли бы быть гораздо эффективнее использованы для ведения оборонительных операций против российской армии на Донбассе, в Запорожье и Харьковской области», — заявил он.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.