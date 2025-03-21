Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:31, 21 марта 2025Мир

В США раскрыли детали грядущих переговоров с Украиной и Россией

CBS News: США встретятся с Украиной за день до переговоров с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Freddie Everett / Us State / Global Look Press

Техническая команда США собирается встретиться с представителями Украины в Эр-Рияде за день до переговоров с Россией. Детали грядущих обсуждений на своей странице в социальной сети Х раскрыла журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.

«Техническая команда США намерена встретиться с украинскими чиновниками в воскресенье в Эр-Риаде, Саудовская Аравия, перед дискуссией в понедельник с россиянами. Если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской командой, то техническая группа США может снова встретиться с украинской командой позднее в понедельник», — написала она.

Она также отметила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник американского президента Майк Уолтц не поедут на эти переговоры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл особенность переговоров между Россией и США в Эр-Рияде 18 февраля. «Дональд Трамп позвонил сам. Мы полетели туда через три дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было», — сказал он.

    Обсудить
    Последние новости

    Умер один из самых известных шпионов XX века

    Губернатор рассказал об отражении атаки беспилотников в российском регионе

    В Киеве после атаки дронов загорелся дом

    Футболист получил желтую карточку за автографы

    Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Ростове попал на видео

    Бойцы ВСУ на ходу выпрыгнули из бронетехники при виде российского дрона

    В Ростове рассказали о пострадавших в ходе атаки ВСУ

    Стало известно о «непонятных истериках» покалеченной в Дубае модели

    Губернатор подтвердил прилет дрона ВСУ по многоэтажке в Ростове

    Военкоры сообщили о подлете «Гераней» к Верховной Раде Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше