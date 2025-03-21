В США раскрыли детали грядущих переговоров с Украиной и Россией

CBS News: США встретятся с Украиной за день до переговоров с РФ

Техническая команда США собирается встретиться с представителями Украины в Эр-Рияде за день до переговоров с Россией. Детали грядущих обсуждений на своей странице в социальной сети Х раскрыла журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.

«Техническая команда США намерена встретиться с украинскими чиновниками в воскресенье в Эр-Риаде, Саудовская Аравия, перед дискуссией в понедельник с россиянами. Если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской командой, то техническая группа США может снова встретиться с украинской командой позднее в понедельник», — написала она.

Она также отметила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник американского президента Майк Уолтц не поедут на эти переговоры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл особенность переговоров между Россией и США в Эр-Рияде 18 февраля. «Дональд Трамп позвонил сам. Мы полетели туда через три дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было», — сказал он.