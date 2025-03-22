Мэр Анкары назвал протестующих в Стамбуле детьми

Мэр Анкары Яваш назвал протестующих в Стамбуле детьми и пообещал прислать им суп

Мэр Анкары Мансур Яваш поддержал протестующих в Стамбуле и назвал их детьми. Видео опубликовал Telegram-канал «Главные новости Турции».

«Дети все мокрые и промокшие. Я пришлю одеяла и суп», — сказал Яваш.

21 марта в Стамбуле десятки тысяч людей вышли на митинг в связи с арестом мэра города Экрема Имамоглу. Митинг проходил мирно, однако полиция применила перцовый баллончик и слезоточивый газ против демонстрантов.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Это стало причиной массовых протестов в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия протестующих, назвав их незаконными и недемократичными. В свою очередь, сам градоначальник отверг все обвинения.