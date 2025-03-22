Шойгу рассказал об ожидании президента одной страны на парад Победы

Шойгу: Россия ждет президента Сербии Вучича на парад в Москве 9 мая

Россия ждет президента Сербии Александра Вучича для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Мы ждем президента Вучича в Москве 9 мая для участия в празднованиях по случаю 80-летия Победы. В этот священный для России и Сербии день мы вместе будем чтить память миллионов советских и югославских воинов, которые пали в борьбе с фашизмом», — подчеркнул он.

14 декабря прошлого года Вучич рассказал о своей договоренности с премьер-министром Словакии Робертом Фицо посетить парад Победы в Москве, который пройдет 9 мая 2025 года. Позже он также подтвердил свое намерение в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Также 28 февраля стало известно, что Почетный караул Вооруженных сил (ВС) Сербии примет участие в параде Победы на Красной площади. Кроме того, сербский вице-премьер Александр Вулин подчеркнул, что республика никогда не откажется от празднования Дня Победы 9 мая, несмотря на политическое давление со стороны Европейского союза (ЕС).