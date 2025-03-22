Ученые объяснили загадочные звуки Марианской впадины

Science XXI: Звук из Марианской впадины оказался криками китов Брайда

Ученым удалось объяснить происхождение загадочных звуков из Марианской впадины, которые напоминают шум космических кораблей. Об этом сообщил портал Science XXI.

Звук из самого глубокого места на планете оказался криками китов Брайда, которые таким образом ориентируются и общаются. Они издают низкий, ворчливый шум, похожий на металлический звон.

Отмечается, что впервые это явление зафиксировали в 2014 году в ходе акустического исследования впадины в Тихом океане. Проанализировать звуки удалось с помощью искусственного интеллекта, который изучил более 200 тысяч часов аудио.

Специалисты сопоставили записи с миграционными путями китов Брайда и пришли к выводу, что звуки слышны только в северо-западной части Тихого океана и издаются популяцией этих животных.

Ранее в пустыне Намибии нашли следы ранее неизвестного организма. Исследователи обнаружили биологический материал, но ДНК в нем не сохранилось.