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18:01, 22 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ сообщили о побеге украинских бойцов с позиций после успеха «Потока»

WSJ: После «Потока» украинские военные убегали с позиций еще до приказа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: John Moore / Getty Images

Украинские военные начали оставлять позиции и покидать Курскую область еще до официальных приказов от командования. Как уточнила газета The Wall Street Journal (WSJ), это связано с успехом операции «Поток», когда российские военные зашли в Суджу.

В целом, как пишет издание, в войсках Украины началась «настоящая паника» после захода российских сил к ним в тыл. По словам старшего сержанта ВСУ Зенона Дашака, некоторые командиры еще до приказа от вышестоящих офицеров приказали своим подчиненным отходить с позиций. Он также признал, что положение дел украинской армии уже стало критическим.

8 марта российские военные зашли в Суджу, попав в тыл противника. Бойцы пробирались по трубопроводу под землей в течение шести-семи дней. Всего они преодолели около 14 километров.

В итоге более 800 военных прорвались в Суджу. В их числе оказались бойцы 11-й гвардейской бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат», а также добровольцы бригады «Ветераны».

Командир батальона 11-й бригады с позывным Тьма позже пояснил, что «Поток» оставил украинских военных без управления и связи. Военный эксперт Евгений Михайлов также назвал операцию причиной целого перелома в битве за Курскую область.

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