Временные ограничения для российского аэропорта сняли

Росавиация: Временные ограничения для аэропорта Казани сняли

Временные ограничения для аэропорта Казани были сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram.

Он отметил, что аэропорт Казани готов к выпуску самолетов, также там ведется прием новых рейсов. Все временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Также представителю Росавиации доложили об одном самолете, следовавшем в Казань. Он успел уйти на запасной аэродром.

О том, что временные ограничения введены для аэропорта Казани, стало известно в субботу, 22 марта. Тогда же отмечалось, что авиагавань не принимает и не отправляет никакие рейсы.

Незадолго до этого в аэропортах Самары и Саратова вводились ограничения на полеты. 20 марта утверждалось, что украинские беспилотники атаковали эти российские города. По предварительным данным, дроны пытались совершить налет на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе. Позднее в аэропортах Курумоч и Гагарин сняли ограничения на полеты.