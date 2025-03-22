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19:47, 22 марта 2025Путешествия

Временные ограничения для российского аэропорта сняли

Росавиация: Временные ограничения для аэропорта Казани сняли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Временные ограничения для аэропорта Казани были сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram.

Он отметил, что аэропорт Казани готов к выпуску самолетов, также там ведется прием новых рейсов. Все временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Также представителю Росавиации доложили об одном самолете, следовавшем в Казань. Он успел уйти на запасной аэродром.

О том, что временные ограничения введены для аэропорта Казани, стало известно в субботу, 22 марта. Тогда же отмечалось, что авиагавань не принимает и не отправляет никакие рейсы.

Незадолго до этого в аэропортах Самары и Саратова вводились ограничения на полеты. 20 марта утверждалось, что украинские беспилотники атаковали эти российские города. По предварительным данным, дроны пытались совершить налет на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе. Позднее в аэропортах Курумоч и Гагарин сняли ограничения на полеты.

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