Ferrari выступила с заявлением после дисквалификации пилотов по итогам Гран-при Китая

В Ferrari сделают выводы после дисквалификации пилотов по итогам Гран-при Китая

Гоночная команда Ferrari выступила с заявлением по поводу дисквалификации своих пилотов по итогам Гран-при Китая «Формулы-1». Об этом сообщается на странице команды в социальной сети X.

В Ferrari подчеркнули, что у них не было намерения получить преимущество. «Мы сделаем выводы из случившегося сегодня, чтобы одни и те же ошибки не повторялись», — добавили они.

Ранее Международная автомобильная федерация дисквалифицировала британского пилота Ferrari Льюиса Хэмилтона по итогам Гран-при Китая «Формулы-1». Это произошло из-за выявленного нарушения технического регламента. Кроме того, был дисквалифицирован напарник Хэмилтона по Ferrari Шарль Леклер и Пьер Гасли из Alpine.

Гонка прошла 23 марта. Победу одержал австралийский гонщик McLaren Оскар Пиастри.