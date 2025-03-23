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13:44, 23 марта 2025Спорт

Карпин оценил влияние общения Путина с Трампом на возвращение сборной России

Карпин заявил, что возвращение сборной ближе из-за общения Путина с Трампом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил влияние общения президента страны Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на возможное возвращение национальной команды на международные турниры. Об этом сообщает «Чемпионат».

По мнению специалиста, оно стало ближе. «Не обидно, что общаются про хоккей, а не про футбол? Не обидно. Главное, чтобы общались», — заявил Карпин.

Ранее тренер объяснил решение не вызывать натурализованного защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в национальную команду на мартовские товарищеские матчи. Он отметил, что это связано с возрастом 31-летнего футболиста.

Ранее Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из КХЛ и Национальной хоккейной лиги.

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