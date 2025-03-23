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13:30, 23 марта 2025Спорт

Карпин объяснил невызов натурализованного бразильца из «Зенита» в сборную России

Валерий Карпин объяснил невызов Дугласа Сантоса в сборную России его возрастом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил решение не вызывать натурализованного защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в национальную команду на мартовские товарищеские матчи. Об этом сообщает «Чемпионат».

Он отметил, что это связано с возрастом футболиста. «У нас есть молодые игроки, как тот же Данил Круговой, которым надо играть», — заявил Карпин.

3 марта был опубликован расширенной состав сборной России на мартовский сбор. В нем присутствовал 31-летний Дуглас Сантос, но в окончательный состав футболист не попал.

19 марта сборная России в товарищеском матче разгромила Гренаду. 25 марта команда Карпина встретится с Замбией.

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