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12:35, 23 марта 2025Спорт

Защитник сборной России по футболу оценил уровень Замбии

Максим Осипенко об уровне Замбии: Хороший соперник
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Защитник «Ростова» и сборной России по футболу Максим Осипенко оценил уровень Замбии — ближайшего соперника россиян по товарищескому матчу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Хороший соперник, посмотрели две теории, хорошие футболисты. Будет непросто», — заявил Оспипенко. Он также рассказал, что пропустил предыдущий матч с Гренадой, так как тренерский штаб сборной предоставил ему отдых.

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Матч с Замбией пройдет во вторник, 25 марта. Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:00 по местному времени.

19 марта сборная России по футболу победила команду Гренады с разгромным счетом 5:0 в домашнем товарищеском матче. Третий гол в матче забил Артем Дзюба. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

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