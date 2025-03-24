Джабаров назвал глупостью картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский попал на обложку Time и провел журналисту Саймону Шустеру экскурсию по своему кабинету. Внимание привлекла картина с горящим Кремлем. В России не преминули отреагировать на это — зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал картины в кабинете Зеленского глупостью и заявил, что нормальному человеку такое не придет в голову.

Как отмечает Шустер, прошло почти шесть лет с тех пор, как Зеленский был избран президентом Украины, но он все еще ежится, когда смотрит на полированную латунь и канделябры в своем кабинете.

Это место действительно кажется довольно безвкусным, как будто его перенесли прямиком из [резиденции президента США Дональда Трампа] Мар-а-Лаго Саймон Шустер журналист Time

Зеленский постоянно извиняется за эту роскошь и повторяет, что предпочел бы выбросить мебель, сорвать пилястры и закрасить сусальное золото на потолке, рассказал Шустер. Только в задней части его кабинета есть пространство, где Зеленский чувствует себя как дома — небольшая комната с односпальной кроватью и картинами, которые он выбрал сам. На той, что висит над его кроватью, изображен российский военный корабль, тонущий в Черном море. На другой — украинские войска, воюющие на территории России. «На третьей, самой любимой Зеленским, Кремль охвачен пламенем», — пишет западный журналист.

Зеленский захотел разрядить обстановку после скандального визита в Овальный кабинет

Шустер отмечает, что украинский президент пригласил его не на экскурсию, а именно с целью снизить градус напряжения. По совету доверенных лиц Зеленский избегал разговоров об этом эпизоде, «не желая углублять дипломатический кризис», который напрямую угрожал существованию Украины.

По словам Зеленского, готовясь к встрече, он все спланировал заранее — он уже несколько раз бывал в Белом доме. Чтобы произвести впечатление, политик решил привезти набор подарков, чтобы «преодолеть любую недоброжелательность, которую президент США мог испытывать к Украине». Одним из таких подарков стал чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика. Зеленский упомянул, что забыл о поясе, который остался лежать на столике в Овальном кабинете. Между тем Time пишет, что пояс нашел один из сотрудников администрации Трампа и отнес его в столовую президента США.

В России отреагировали на картину с горящим Кремлем

Владимир Джабаров считает, что это показывает всю ограниченность умственных способностей украинского президента. «Он воплотил свои мечты, видимо, мечты всех украинских неонацистов, раз заказал эту картину. Я думаю, что это так и останется его мечтой, черной мечтой — это не голубая мечта», — высказался сенатор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразилась кратко. «Психбольница», — прокомментировала она картину в кабинете Зеленского.