Захарова прокомментировала картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Захарова назвала психбольницей картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Картина с горящим Кремлем в кабинете президента Украины Владимира Зеленского является свидетельством его неадекватности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ТАСС.

«Психбольница», — прокомментировала пресс-секретарь МИД.

Ранее журналисты издания Time заметили в процессе интервью в кабинете Зеленского картину с горящим Кремлем. В материале также упоминается картина, которая висит над кроватью политика. На ней изображен тонущий в Черном море российский военный корабль.