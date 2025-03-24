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18:16, 24 марта 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Захарова назвала психбольницей картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Картина с горящим Кремлем в кабинете президента Украины Владимира Зеленского является свидетельством его неадекватности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ТАСС.

«Психбольница», — прокомментировала пресс-секретарь МИД.

Ранее журналисты издания Time заметили в процессе интервью в кабинете Зеленского картину с горящим Кремлем. В материале также упоминается картина, которая висит над кроватью политика. На ней изображен тонущий в Черном море российский военный корабль.

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