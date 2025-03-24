В кабинете Зеленского заметили картину с горящим Кремлем

Журналисты Time заметили в кабинете Зеленского картину с горящим Кремлем

Журналисты заметили в кабинете президента Украины Владимира Зеленского картину с горящим Кремлем. Соответствующее фото публикует журнал Time.

На размещенном снимке запечатлен Зеленский, позирующий перед камерой между двумя картинами. Так, на левом полотне изображены Кремль и Мавзолей, охваченные огнем, а на правом — украинские войска, сражающиеся на территории России. «Каждая из них — о победе», — заявил он в разговоре с журналистами.

В материале также упоминается картина, которая висит над кроватью украинского лидера. На ней изображен тонущий в Черном море российский военный корабль.

Ранее сообщалось, что американские журналисты пристыдили Владимира Зеленского из-за наряда на встрече с президентом США Дональдом Трампом.