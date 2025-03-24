Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 24 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Сенатор Джабаров назвал глупостью картину горящего Кремля в кабинете Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Картина с горящим Кремлем в кабинете президента Украины Владимира Зеленского показывает всю ограниченность его умственных способностей, считает зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Своей реакцией он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее журналисты Time сфотографировали Зеленского, позирующего в офисе между двумя картинами. На одном полотне изображены Кремль и Мавзолей, охваченные огнем, а на другом — украинские войска, сражающиеся на территории России.

«Человек болен на голову. Нормальному человеку придет в голову вешать такие картины? Он воплотил свои мечты, видимо, мечты всех украинских неонацистов, раз заказал эту картину. Я думаю, что это так и останется его мечтой, черной мечтой — это не голубая мечта. У нас даже в голову бы никому не пришло заказывать картину с горящим Крещатиком, Банковой улицей — глупость полная. Думаю, что это показывает всю ограниченность его умственных способностей», — прокомментировал сенатор.

До этого один из американских журналистов пристыдил Зеленского из-за наряда на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Репортер спросил у политика, который обычно появляется на публике в повседневной одежде, есть ли у него костюм. «Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль», — заявил он.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска ведут бои за пропускной пункт Суджа. ВСУ окружены, их вытесняют к границе

    Минобороны России объявило о недоговороспособности киевского режима

    Минобороны России заявило о попытке ВСУ ударить по месторождению газа в Крыму

    ВСУ ударили по газораспределительной станции в Белгородской области

    Hyundai по призыву Трампа вложится в производство стали в США

    Написавший книгу о Зеленском журналист рассказал об обстановке в его кабинете

    Начато расследование после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма XIX века в Судже

    Выявлено неожиданное последствие отказа от алкоголя

    Саммит НАТО в Гааге может пройти при свечах

    Зеленский забыл пояс Усика в Белом доме после перепалки с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше