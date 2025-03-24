В России отреагировали на картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Сенатор Джабаров назвал глупостью картину горящего Кремля в кабинете Зеленского

Картина с горящим Кремлем в кабинете президента Украины Владимира Зеленского показывает всю ограниченность его умственных способностей, считает зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Своей реакцией он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее журналисты Time сфотографировали Зеленского, позирующего в офисе между двумя картинами. На одном полотне изображены Кремль и Мавзолей, охваченные огнем, а на другом — украинские войска, сражающиеся на территории России.

«Человек болен на голову. Нормальному человеку придет в голову вешать такие картины? Он воплотил свои мечты, видимо, мечты всех украинских неонацистов, раз заказал эту картину. Я думаю, что это так и останется его мечтой, черной мечтой — это не голубая мечта. У нас даже в голову бы никому не пришло заказывать картину с горящим Крещатиком, Банковой улицей — глупость полная. Думаю, что это показывает всю ограниченность его умственных способностей», — прокомментировал сенатор.

До этого один из американских журналистов пристыдил Зеленского из-за наряда на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Репортер спросил у политика, который обычно появляется на публике в повседневной одежде, есть ли у него костюм. «Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль», — заявил он.

