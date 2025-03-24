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00:02, 25 марта 2025Спорт

Олимпийский чемпион обрадовался завершению карьеры братьями Бе

Васильев о завершении карьеры братьями Бе: Надо вывести их на чистую воду
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Тарьей и Йоханнес Бе

Тарьей и Йоханнес Бе. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обрадовался завершению карьеры норвежскими братьями Тарьем и Йоханнесом Бе. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

Россияин выразил надежду на то, что на этом век норвежского беспредела заканчивается. «Необходимо провести независимое расследование в отношении братьев Бе. Да вообще надо проверить всех норвежских спортсменов за последние 15 лет, какие у них болезни, какие запрещенные препараты они принимали, и предать это огласке», — заявил Васильев. Он предложил вывести всех на чистую воду, так как считает нелогичным тот факт, что Бе решили закончить выступления перед Олимпийскими играми.

Васильев вновь предположил, что решение братьев связано с запрещенными препаратами. «Думаю, что норвежцам поставили условия, при которых их махинации с терапевтическими исключениями будут раскрыты. Вот эти мошенники и засобирались внезапно заканчивать карьеру, чтобы не обнаружилась правда», — заключил он.

Бе завершили карьеру по окончании сезона-2024/2025. Оба атлета в качестве причины называли желание проводить больше времени с семьей.

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