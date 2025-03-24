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07:19, 24 марта 2025Россия

Появились кадры мощного пожара в торговом центре Ростова-на-Дону

В сети появились кадры мощного пожара в торговом центре Ростова-на-Дону
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры мощного пожара в торговом центре Ростова-на-Дону «Галерея Астор». Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный пожар, который охватил фасад постройки. Пламя, судя по кадрам, в том числе распространяется за счет ветра. Сообщается, что дым от пожара виден за несколько километров.

Торговый центр на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону загорелся в ночь на понедельник, 24 марта. Огонь перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома, из него эвакуировали жильцов.

О причинах пожара пока не сообщается, Известно, что ночью жители Ростова-на-Дону сообщали о взрывах. По данным Минобороны, над регионом перехватили 12 беспилотников.

ЖЗЛ
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