В сети появились кадры мощного пожара в торговом центре Ростова-на-Дону

В сети появились кадры мощного пожара в торговом центре Ростова-на-Дону «Галерея Астор». Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный пожар, который охватил фасад постройки. Пламя, судя по кадрам, в том числе распространяется за счет ветра. Сообщается, что дым от пожара виден за несколько километров.

Торговый центр на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону загорелся в ночь на понедельник, 24 марта. Огонь перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома, из него эвакуировали жильцов.

О причинах пожара пока не сообщается, Известно, что ночью жители Ростова-на-Дону сообщали о взрывах. По данным Минобороны, над регионом перехватили 12 беспилотников.