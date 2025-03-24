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11:10, 24 марта 2025Интернет и СМИ

Съемочную группу RT во время протестов в Стамбуле избила полиция

Полиция Стамбула избила корреспондента RT Экена и оператора во время протестов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Полиция Стамбула избила сотрудников телеканала RT Ясина Экена и его оператора во время протестов. Об этом канал сообщает в Telegram.

Сообщается, что полиция избила съемочную группу дубинками. Кроме того, отмечает канал, в их сторону распылили слезоточивый газ и разбили сотрудникам канала противогазы. Также представители правопорядка сорвали у Экена и оператора знаки RT.

По данным RT, журналист и оператор обратились за помощью в больницу.

Ранее россиянам в Стамбуле посоветовали не покидать отели из-за протестов. Отмечалось, что до 25 марта в городе будут закрыты несколько станций метро, в том числе в центре Стамбула.

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23 марта в Стамбуле прошла акция в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Сообщается, что одного из полицейских протестующие облили кислотой. Отмечалось, что правоохранители задержали более 300 человек.

Имамоглу, которого считают одним из основных политических оппонентов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задержали 19 марта. Его обвинили в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Позднее мэр Стамбула отверг эти обвинения.

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