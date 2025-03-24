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07:58, 24 марта 2025Бывший СССР

В МИД высказались об атаках Киева на регионы России на фоне консультаций по урегулированию

Мирошник: Атаки ВСУ на Ростовскую область показывают намерения Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник Telegram-канале высказался об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы на фоне проходящих в Эр-Рияде консультаций по урегулированию.

По его словам, ударами по Ростовской области Киев показывает свои намерения сформировать негативный фон вокруг начавшихся переговоров.

«Это реальные действия, которые лучше любых слов демонстрируют истинные намерения киевского режима. (Президент Украины Владимир) Зеленский, конечно, произносит слова, которые хотели бы слышать в Вашингтоне, но деяния ВСУ "на земле" демонстрируют кардинально иные подходы», — заявил Мирошник.

В ночь на 24 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную воздушную атаку в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Минобороны отчитались, что ВСУ пытались атаковать четыре региона России. По данным ведомства, было перехвачено 28 беспилотников над Брянской и Ростовской областями, Азовским морем, Крымом и Краснодарским краем.

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