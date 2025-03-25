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19:03, 25 марта 2025Спорт

Назван стартовый состав сборной России на матч с Замбией

Максименко и Миранчук попали в стартовый состав сборной России на матч с Замбией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав на товарищеский матч с Замбией. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Место в воротах с первых минут займет Александр Максименко, в защите сыграют Илья Вахания, Игорь Дивеев, Максим Осипенко и Данил Круговой. Трио полузащитников составят Никита Черников, Антон Миранчук и Иван Комаров, а атакующее трио — Максим Глушенков, Николай Комличенко и Андрей Мостовой.

Матч с Замбией состоится во вторник, 25 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Игра начнется в 20:00 по местному времени, с капитанской повязкой на поле россиян выведет Миранчук.

19 марта российская команда провела домашнюю товарищескую встречу с Гренадой. Команда Карпина одержала победу со счетом 5:0.

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