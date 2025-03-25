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15:03, 25 марта 2025Путешествия

Названы самые опасные страны мира в 2025 году

Numbeo: Венесуэла названа самой опасной страной мира в 2025 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: David Lorens Mentor / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Венесуэла возглавила список самых опасных стран мира в 2025 году. Такие данные назвали исследователи журнала Numbeo, который оценивает уровень преступности в разных государствах.

Так, индекс преступности в Венесуэле составил 80,7, а индекс безопасности всего 19,3. На втором месте рейтинга оказалась Папуа-Новая Гвинея (преступность — 80,3, безопасность — 19,7). Замкнула тройку лидеров Гаити (преступность — 78,9, безопасность — 21,1).

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В десятку самых опасных также попали Афганистан, ЮАР, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Сирия, Ямайка и Перу. Россия тем временем заняла 97 место в рейтинге.

Ранее Иран назвали опасной для туристов с голубыми глазами и светлыми волосами страной. Так, иностранцу с такой внешностью даже не нужно совершать преступление, чтобы быть арестованным.

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