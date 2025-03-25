При взрыве в российском городе пострадали случайные прохожие

Мэр Махачкалы Умавов: При взрыве газа в многоэтажном доме пострадали прохожие

При взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале пострадали случайные прохожие. Об этом сообщил мэр российского города Юсуп Умавов, передает РИА Новости.

По данным чиновника, среди пострадавших — два-три человека, которые проходили мимо здания в момент взрыва. Он уточнил, что они попали под взрывную волну и их ранило осколками.

Еще одна пострадавшая — собственница одной из квартир, добавил Умавов. «Она размещена в ожоговом центре, опасности жизни нет», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что при взрыве в многоэтажном доме на Гапцахской улице пострадали два человека. Повреждения также получили десятки квартир и примерно 20 автомобилей.