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12:53, 25 марта 2025Россия

При взрыве в российском городе пострадали случайные прохожие

Мэр Махачкалы Умавов: При взрыве газа в многоэтажном доме пострадали прохожие
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

При взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале пострадали случайные прохожие. Об этом сообщил мэр российского города Юсуп Умавов, передает РИА Новости.

По данным чиновника, среди пострадавших — два-три человека, которые проходили мимо здания в момент взрыва. Он уточнил, что они попали под взрывную волну и их ранило осколками.

Еще одна пострадавшая — собственница одной из квартир, добавил Умавов. «Она размещена в ожоговом центре, опасности жизни нет», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что при взрыве в многоэтажном доме на Гапцахской улице пострадали два человека. Повреждения также получили десятки квартир и примерно 20 автомобилей.

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