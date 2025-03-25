В России высказались о необходимости прямых переговоров с Украиной

Депутат Чепа не увидел необходимости в прямых переговорах с Украиной

Основные переговорщики — это Россия и Америка, а Украина будет исполнять то, что ей определят старшие товарищи, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на вопрос о вероятности прямых переговоров Москвы с Киевом.

«Я не вижу существенной необходимости в переговорах России и Украины, потому что американцы проводят переговоры с Украиной по усеченному кругу вопросов, и, наверное, они их знакомят с теми вопросами, которые обсуждались на российско-американской встрече», — высказался депутат.

Ранее сообщалось, что США и Украина обсуждают в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вопрос прекращения огня и боевых действий в пространстве Черного моря. Уточняется, что переговоры проходят после встречи американских представителей с российскими коллегами.

Переговоры России и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялись в Эр-Рияде 24 марта. В общей сложности они продлились 12 часов. Позднее сенатор Григорий Карасин, представлявший Россию на встрече, раскрыл подробности переговоров. По его словам, Россия и США будут искать форму взаимодействия при несовпадении позиций.

