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17:48, 26 марта 2025Спорт

Украинского шахматиста дисквалифицировали за жульничество

Шахматиста Кирилла Шевченко дисквалифицировали за жульничество на три года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stefan64 / Wikipedia

Украинского шахматиста Кирилла Шевченко, выступающего за Румынию, дисквалифицировали за жульничество. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Отстранение действует три года, один год из которых — условно. Причиной стали походы спортсмена в туалет во время матчей, где он прятал мобильные телефоны и записки.

Во время партии с пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо экс-украинец, одержавший победу, часто выходил в туалет, чем привлек внимание судей. Они заподозрили, что игрок пользуется телефоном, и провели расследование.

После этого в туалете был найден заблокированный телефон. Арбитры сравнили почерк спортсмена на бланках с записями ходов партии и почерк на лежавшей рядом с аппаратом записке («Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на него ночью!») и пришли к выводу, что они совпадают.

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