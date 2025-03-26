Украинского шахматиста дисквалифицировали за жульничество

Шахматиста Кирилла Шевченко дисквалифицировали за жульничество на три года

Украинского шахматиста Кирилла Шевченко, выступающего за Румынию, дисквалифицировали за жульничество. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Отстранение действует три года, один год из которых — условно. Причиной стали походы спортсмена в туалет во время матчей, где он прятал мобильные телефоны и записки.

Во время партии с пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо экс-украинец, одержавший победу, часто выходил в туалет, чем привлек внимание судей. Они заподозрили, что игрок пользуется телефоном, и провели расследование.

После этого в туалете был найден заблокированный телефон. Арбитры сравнили почерк спортсмена на бланках с записями ходов партии и почерк на лежавшей рядом с аппаратом записке («Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на него ночью!») и пришли к выводу, что они совпадают.