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19:19, 14 октября 2024Спорт

Экс-украинского шахматиста отстранили от турнира за мошенничество

Экс-украинца Шевченко сняли с чемпионата Испании по шахматам за мошенничество

Фото: Krzysztof Szeląg/ Wikipedia

Украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко, с 2023 года представляющего Румынию, сняли с клубного чемпионата Испании по шахматам за мошенничество. Об этом сообщает Chess.com.

Во время партии с пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо экс-украинец, одержавший победу, часто выходил в туалет, чем привлек внимание судей. Они заподозрили, что игрок пользуется телефоном, и провели расследование.

После этого в туалете был найден заблокированный телефон. Арбитры сравнили почерк спортсмена на бланках с записями ходов партии и почерк на лежавшей рядом с аппаратом записке («Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на него ночью!») и пришли к выводу, что они совпадают.

В результате 22-летнего Шевченко, который занимает 69-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), отстранили от турнира. Результаты двух сыгранных им партий были аннулированы. Сам спортсмен свою вину отрицает.

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      Андрей Стрельцов
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