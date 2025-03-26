В Москве нашли «самого честного» гаишника России. Он отказался от взятки на сотни тысяч рублей

Shot: полковник ГИБДД Кобозев отказался от взятки в 655 тысяч руб. от бизнесмена

Гаишником, отказавшимся брать взятку в 665 тысяч рублей у московского бизнесмена, оказался 41-летний командир 2-го ОСБ ГИБДД полковник Сергей Кобозев. Личность инспектора раскрыл Telegram-канал Shot.

Самым честным гаишником России, не взявшим огромную взятку у водителя, оказался командир 2 ОСБ ГИБДД полковник Сергей Кобозев Shot

По данным издания, именно он отказался брать 665 тысяч рублей, которыми пытался откупиться от него владелец незаконной мигалки. Издание отмечает, что предлагаемая сумма в пять раз выше зарплаты полицейского.

Кобзев стал «самым молодым комбатом» в 33 года

В 2017 году Сергей Кобозев был назначен руководителем 2-го спецбатальона, когда его назвали «самым молодым комбатом», в тот момент мужчине было 33 года.

В 2022 год с Днем сотрудника ГАИ командира и его личный состав поздравлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечает Shot.

В 2024-м Кобозев передал от подразделения старинную икону в дар храму Неувядаемый Цвет в Рублево.

Подкупить Кобозева пытался предприниматель из Москвы

Подкупить Кобозева пытался предприниматель из Москвы Максим Мартынов, зарабатывающий на оказании охранных услуг и аренде элитных средств передвижения, сообщал Telegram-канал «112». Инспекторы ДПС остановили его микроавтобус на Новолучанской улице и потребовали объяснить, по какому праву на его автомобиле установлена синяя мигалка.

Уже сидя в служебном автомобиле, Максим предложил полицейским скромную взяточку почти в 700 тысяч рублей. Те отказались, предупреждали, что дело подсудное и все, что происходит, фиксируется на видео. Но Мартынов был настойчив и демонстративно оставил пакет с деньгами в машине ДПС 112

Российский бизнесмен стал фигурантом дела о попытке дачи взятки должностному лицу. Также он получил административное наказание за незаконно установленный спецсигнал.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу автоблогера Ахмеда Венгалби, известного под ником WENGALLBI, за покушение на дачу взятки сотрудникам ГИБДД.

О задержании Венгалби в Москве стало известно 27 февраля. Предварительно он, находясь в служебном автомобиле, попытался дать взятку в размере ста тысяч рублей сотруднику ДПС за несоставление протокола.

