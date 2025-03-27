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17:05, 27 марта 2025Экономика

Акции «Русагро» второй день подряд пережили двузначное падение

Стоимость акций «Русагро» упала на 10,5 % на фоне ареста основателя компании
Дмитрий Воронин

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock / Fotodom  

Стоимость акций российского агрохолдинга «Русагро» второй день подряд переживает двузначное падение, свидетельствуют данные торгов. На фоне событий вокруг уголовного дела в отношении основателя компании Вадима Мошковича в четверг, 27 марта, на максимуме цена бумаг снижалась более чем на 10,5 процента, до 162,78 рубля за единицу, а на момент написания материала показатель скорректировался до минус 9,07 процента.

Параллельно снижается и индекс Мосбиржи, теряющий в рамках торгового дня 1,8 процента. В четверг он впервые с 12 февраля опустился ниже 3100 пунктов, а сейчас котируется около 3090.

О задержании Мошковича стало известно накануне. Вскоре после этого акции «Русагро» подешевели примерно на 20 процентов. В четверг суд в Москве принял решение о его аресте по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

По данным источника ТАСС, ущерб в рамках расследуемых событий превышает миллиард рублей. Также отмечается, что уголовное дело связано с холдингом «Солнечные продукты» и лишением его основателя Владислава Бурова активов.

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