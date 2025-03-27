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14:57, 27 марта 2025Экономика

Еще в одной стране захотели устроить голосование о судьбе российских активов

Глава МИД Испании Альбарес выступил за проведение дебатов о судьбе активов РФ
Анатолий Акулов (редактор)
Хосе Альбарес

Хосе Альбарес. Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Испании вслед за Францией захотели устроить голосование о судьбе заблокированных в Евросоюзе (ЕС) российских активов. С подобным предложением выступил глава Министерства иностранных дел (МИД) королевства Хосе Мануэль Альбарес, его слова приводит ТАСС.

Руководитель испанского министерства предложил местным властям организовать парламентские дебаты по этому вопросу. Если большинство выступит за конфискацию замороженных в стране активов, их следует использовать в интересах Евросоюза (ЕС). В таком случае их можно будет направить на укрепление безопасности региона или на восстановление украинской экономики. «Я сам поднимал вопрос использования замороженных российских активов», — отметил Альбарес.

Он добавил, что подобный шаг был бы оправдан, так как именно Россия своими действиями «в значительной степени заставляет нас переосмыслить вопрос нашей безопасности в этот момент». С этой точки зрения организация парламентских дебатов в Испании о судьбе замороженных активов РФ стала бы «законным актом», подчеркнул глава испанского МИДа. Нерешительность же властей ЕС по этому вопросу, пояснил Альбарес, во многом объясняется тем, что «некоторые государства блока испытывают больше сомнений из-за своей банковской системы».

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Ранее депутаты Национального собрания Франции проголосовали за изъятие заблокированных российских активов. За текст итоговой резолюции выступили в общей сложности 288 парламентариев, тогда как против этой меры — лишь 54. Таким образом, местные депутаты большинством голосов приняли документ, призывающий власти республики увеличить финансовую поддержку Украины в том числе за счет замороженных активов РФ.

В конце 2024 года глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен подчеркнула, что ответственность за конфискацию заблокированных в ЕС российских активов должны полностью нести региональные власти. Она предупредила, что подобное решение приведет к ряду негативных последствий, включая риски утраты евро статуса резервной валюты и резкое ухудшение инвестиционного климата еврозоны.

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