Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:59, 27 марта 2025Экономика

Россиянам спрогнозировали скорое завершение сезона автоскидок

РИА Новости: Сезон скидок на машины 2023-2024 годов выпуска завершится летом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Сезон скидок на автомобили 2023-2024 годов выпуска может завершиться предстоящим летом из-за постепенной разгрузки затоваренных складских помещений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз опрошенных экспертов.

Именно вышеуказанные машины в настоящее время составляют большую часть складских дилерских запасов. Сейчас дистрибьютеры активно пытаются избавиться от них при помощи значительных скидок. В некоторых случаях дисконты могут достигать миллиона рублей. Речь идет в первую очередь о китайских автомобилях.

Материалы по теме:
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
Ржавчина, глюки и поломки. Россияне массово жалуются на китайские авто. Что бесит их больше всего?
Ржавчина, глюки и поломки.Россияне массово жалуются на китайские авто. Что бесит их больше всего?
25 марта 2025

Глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов связал завершение сезона скидок на автомобили 2023-2024 годов выпуска с появлением на рынке более новых машин. «Когда появятся машины 2025 года выпуска на рынке, то закончатся и скидки. Это будет означать, что склады разгрузились», — спрогнозировал аналитик. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что завершение сезона скидок может произойти в середине лета. Сейчас же, по его словам, при покупке различных моделей можно сэкономить порядка 300-500 тысяч рублей.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков оценил масштабы затоваривания на российском авторынке примерно в 500 тысяч новых машин. Источник РБК, в свою очередь, говорил о скоплении на складах рекордных 700 тысяч автомобилей. Целиков отмечал, что с наибольшими трудностями столкнулись китайские бренды Changan, SWM, Jetta, FAW и Wey. На фоне проблем с реализацией глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин спрогнозировал уход с российского рынка десятков концернов из КНР.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл истинную цель согласия на перемирие

    Пережившая оккупацию россиянка рассказала об угрозах ВСУ из-за родственников-военных

    В МИД прокомментировали охоту ВСУ на российских журналистов

    Стало известно об ударе ВСУ еще по двум мостам в Белгородской области

    В зоне СВО испытают малоразмерный коптер-тяжеловес на оптоволокне

    У самолета со 171 пассажиром во время полета загорелся двигатель

    Россияне стали отказываться от личной жизни ради карьеры

    Процесс вербовки россиян под прикрытием RAND попал на видео ФСБ

    Захарова жестко раскритиковала ЮНЕСКО за позицию по Украине

    В Подмосковье дерево упало на электричку с пассажирами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше