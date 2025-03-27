Россиянам спрогнозировали скорое завершение сезона автоскидок

РИА Новости: Сезон скидок на машины 2023-2024 годов выпуска завершится летом

Сезон скидок на автомобили 2023-2024 годов выпуска может завершиться предстоящим летом из-за постепенной разгрузки затоваренных складских помещений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз опрошенных экспертов.

Именно вышеуказанные машины в настоящее время составляют большую часть складских дилерских запасов. Сейчас дистрибьютеры активно пытаются избавиться от них при помощи значительных скидок. В некоторых случаях дисконты могут достигать миллиона рублей. Речь идет в первую очередь о китайских автомобилях.

Глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов связал завершение сезона скидок на автомобили 2023-2024 годов выпуска с появлением на рынке более новых машин. «Когда появятся машины 2025 года выпуска на рынке, то закончатся и скидки. Это будет означать, что склады разгрузились», — спрогнозировал аналитик. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что завершение сезона скидок может произойти в середине лета. Сейчас же, по его словам, при покупке различных моделей можно сэкономить порядка 300-500 тысяч рублей.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков оценил масштабы затоваривания на российском авторынке примерно в 500 тысяч новых машин. Источник РБК, в свою очередь, говорил о скоплении на складах рекордных 700 тысяч автомобилей. Целиков отмечал, что с наибольшими трудностями столкнулись китайские бренды Changan, SWM, Jetta, FAW и Wey. На фоне проблем с реализацией глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин спрогнозировал уход с российского рынка десятков концернов из КНР.