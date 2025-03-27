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21:30, 27 марта 2025Спорт

В Норвегии оценили поступок ударившего соперника коленом по голове российского лыжника

Бывший лыжник Скинстад осудил россиянина Филатова за удар ногой соперника
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Бывший норвежский лыжник Петтер Скинстад оценил поступок 15-летнего российского спортсмена Георгия Филатова, который ударил соперника ногой по голове во время эстафетной гонки на турнире «Быстрая лыжня». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на норвежское издание Dagbladet.

Он осудил спортсмена. «Физическому насилию и подобным нападениям нет места, и я потрясен, что 15-летний подросток так реагирует на падение, которое может произойти в любой момент», — заявил Скинстад.

Ранее Федерация лыжных гонок Удмуртии (ФЛГУ) приняла решение дисквалифицировать Филатова с гонки, в которой произошел инцидент. Кроме того, он отстранен до конца соревновательного сезона-2024/2025.

Инцидент произошел 16 марта, однако известно о нем стало 24 марта. Филатов споткнулся об упавшего Вадима Курышкина, который отставал на круг. Вставая и расцепляя лыжи, Филатов ударил Курышкина коленом в голову.

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