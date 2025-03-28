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17:03, 28 марта 2025Экономика

Путин продлил разрешение иностранцам платить за российский газ как угодно

Путин продлил до 1 июля разрешение платить за российский газ через любые банки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

До 1 июля 2025 года иностранные покупатели имеют право оплачивать партии газа не только через Газпромбанк, как требует действующее законодательство, но и через какие угодно российские банки. Соответствующий указ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, подписал президент России Владимир Путин.

Речь идет о продлении действия аналогичного указа, подписанного в конце декабря прошлого года, срок которого истекал 1 апреля. Поводом для него стали санкции в отношении финансовой организации, которые усложняли расчеты с ней.

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