Путин продлил разрешение иностранцам платить за российский газ как угодно

Путин продлил до 1 июля разрешение платить за российский газ через любые банки

До 1 июля 2025 года иностранные покупатели имеют право оплачивать партии газа не только через Газпромбанк, как требует действующее законодательство, но и через какие угодно российские банки. Соответствующий указ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, подписал президент России Владимир Путин.

Речь идет о продлении действия аналогичного указа, подписанного в конце декабря прошлого года, срок которого истекал 1 апреля. Поводом для него стали санкции в отношении финансовой организации, которые усложняли расчеты с ней.