Добыча газа в России ускорила падение

«Ъ»: Добыча газа в России в феврале упала на 11,3 процента в годовом выражении

По итогам февраля добыча газа в России сократилась на 11,3 процента в годовом выражении. При этом падение ускоряется, потому что в январе оно составляло всего три процента. Об этом со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго, пишет «Коммерсантъ».

За два месяца добыто на 7,3 процента меньше, чем за тот же период годом ранее. При этом у «Газпрома» показатели снижаются быстрее, чем у других компаний отрасли. В категории «прочие производители», которая почти полностью состоит из объемов экспортного монополиста, в феврале указано снижение на 13,2 процента, а за два месяца — на восемь процентов.

Главной причиной такой динамики называется прекращение поставок газа через Украину с 1 января 2025 года. Таким образом, у компании остался в рабочем состоянии только один маршрут в европейские страны — вторая нитка газопровода «Турецкий поток» (по первой топливо получают турецкие потребители).

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал главной причиной общего снижения, помимо перекрытия украинского транзита, аномально теплую погоду, из-за которой сократился спрос. Однако источник издания предполагает, что спрос падает еще и из-за замедления выпуска в энергоемких отраслях.

Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что власти не меняют прогноз по добыче газа на 2025 год, не исключая по итогам 12 месяцев даже роста в годовом выражении.

Ранее издание Financial Times, ознакомившееся с планами трансформации «Газпрома», выяснило, что компания не ожидает восстановления позиций на европейском рынке и готовится к дыре в бюджете в размере 15 триллионов долларов. Такого размера потери могут достичь к 2034 году.

Косвенно справедливость такой оценки подтверждает последний отчет «Газпрома» по РБСУ (российский стандарт бухгалтерской отчетности). Из документа следует, что за 2024 году убытки компании 1,08 триллиона рублей против прибыли в размере 696 миллиардов рублей годом ранее.