Осужденная за расправу над малолетним сыном россиянка обжаловала приговор

В Перми осужденная за убийство малолетнего сына женщина обжаловала приговор

В Перми осужденная за расправу над малолетним сыном Ирина Шатова обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд приговорил 34-летнию Шатову к 18 годам колонии. Адвокат обвиняемой сказал, что приговор чрезмерно суров. Апелляционная жалоба подана на обжалование приговора, рассмотрение будет проходить в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Женщина была признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Свою вину она признала. Фигурантка будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, 11 июля 2024 года обвиняемая удушила своего сына и нанесла ему колотые раны груди из-за того, что она не смогла исполнить финансовые обязательства. Затем она решила скрыть следы преступления. Для этого она положила мальчика в чемодан и отнесла к мусорным контейнерам, расположенным в Ленинском районе города. Пострадавшего обнаружили утром 12 июля.

Ранее Шатова выражала сожаление, что она позволила себе сломаться под всеми обстоятельствами, которые на нее давили. По словам женщины, она совершила преступление из-за потери денег, колоссального давления со стороны клиентов, побега мужа, предательства любимого человека и проблем со здоровьем. До этого она рассказала, что расправилась с сыном из-за накопленных долгов на сумму около 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Шатовой расправившейся с сыном россиянке вынесли приговор.

