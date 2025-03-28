В российском городе на жену участника СВО набросились с оскорблениями из-за защиты сына

Е1.ru: В Невьянске на жену участника СВО набросились с оскорблениями из-за сына

В городе Невьянск Свердловской области на жену участника специальной военной операции (СВО) набросились с оскорблениями учителя и родители из-за того, что она пыталась защитить сына с особенностями в развитии. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По данным российского издания, в адрес горожанки начали высказывать нелицеприятные вещи. Родители пытались таким образом поддержать директора школы, которую силовики обвинили в халатности из-за травли ребенка бойца спецоперации.

В своем письме педагоги и родители отметили, что директору удалось полностью укомплектовать школу учителями в условиях кадрового голода, а ее ученики не раз становились победителями олимпиад, конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований.

В свою очередь мать пострадавшего мальчика пояснила, что ее ребенок неоднократно подвергался нападкам со стороны сверстников. Так, по ее словам, однажды мальчика пнули в школьном туалете, а директор даже не удосужилась вызвать медиков.

26 марта в Невьянском городском суде прошло заседание по делу директора школы. На заседание пришли родители и учителя, в числе присутствующих была и мать мальчика, подвергшегося травле. «Они обсуждали меня, не стесняясь, что я там нахожусь. Я не смогла пройти через главный вход. Следователь СКР меня провел по служебной лестнице, чтобы меня не разорвали там на части», — поделилась россиянка.

О травле ребенка сообщалось в феврале. По информации матери, издевательства над мальчиком начались, когда он перешел в новый класс. Родительница предположила, что зачинщиком является один одноклассник.