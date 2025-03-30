Бывшая жена Сафонова потребовала от него еще три миллиона рублей

Бывшая жена футболиста ПСЖ Сафонова потребовала от него три миллиона рублей

Бывшая жена вратаря сборной России и французского ПСЖ Матвея Сафонова Анастасия Казачек подала пять судебный иск к спортсмену. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, Казачек обратилась в Никулинский суд Москвы 10 марта с требованием возместить издержки по делу о взыскании алиментов на содержание дочери. Отмечается, что хочет получить от 26-летнего футболиста три миллиона рублей.

Ранее Казачек рассказала, что, согласно решению суда, футболист должен платить 1/4 от своей зарплаты. При этом сторона Сафонова решила обжаловать решение в Верховном суде России.

7 июня стало известно, что Сафонов оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу Казачек, однако футболист по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.