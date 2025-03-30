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13:46, 30 марта 2025Спорт

Бывшая жена Сафонова потребовала от него еще три миллиона рублей

Бывшая жена футболиста ПСЖ Сафонова потребовала от него три миллиона рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Бывшая жена вратаря сборной России и французского ПСЖ Матвея Сафонова Анастасия Казачек подала пять судебный иск к спортсмену. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, Казачек обратилась в Никулинский суд Москвы 10 марта с требованием возместить издержки по делу о взыскании алиментов на содержание дочери. Отмечается, что хочет получить от 26-летнего футболиста три миллиона рублей.

Ранее Казачек рассказала, что, согласно решению суда, футболист должен платить 1/4 от своей зарплаты. При этом сторона Сафонова решила обжаловать решение в Верховном суде России.

7 июня стало известно, что Сафонов оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу Казачек, однако футболист по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.

Вот это да!
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