Карпин сходил на «Что? Где? Когда?»

Главный тренер сборной России по футболу Карпин сходил на «Что? Где? Когда?»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сходил на «Что? Где? Когда?». Трансляция передачи идет на «Первом канале», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Сама судьба привела меня к вам», — заявил Карпин. На игре он представляет одну из букмекерских компаний.

Ранее Карпин назвал личную и футбольную мечты. «Моя мечта в футболе? Возвращение к официальным международным соревнованиям. Личная? Мечтаю о сыне», — заявил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров.