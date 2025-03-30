Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сходил на «Что? Где? Когда?». Трансляция передачи идет на «Первом канале», сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Сама судьба привела меня к вам», — заявил Карпин. На игре он представляет одну из букмекерских компаний.
Ранее Карпин назвал личную и футбольную мечты. «Моя мечта в футболе? Возвращение к официальным международным соревнованиям. Личная? Мечтаю о сыне», — заявил он.
Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров.