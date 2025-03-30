Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар
5:0
2-й тайм
live
Факел
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Ахмат
0:0
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Борнмут
1:2
Завершен
Манчестер Сити
Кубок Англии|1/4 финала
Зенит
4:0
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Вашингтон Кэпиталз
3:6
3-й период
live
Баффало Сэйбрз
НХЛ — регулярный чемпионат
23:35, 30 марта 2025Спорт

Карпин сходил на «Что? Где? Когда?»

Главный тренер сборной России по футболу Карпин сходил на «Что? Где? Когда?»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сходил на «Что? Где? Когда?». Трансляция передачи идет на «Первом канале», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Сама судьба привела меня к вам», — заявил Карпин. На игре он представляет одну из букмекерских компаний.

Ранее Карпин назвал личную и футбольную мечты. «Моя мечта в футболе? Возвращение к официальным международным соревнованиям. Личная? Мечтаю о сыне», — заявил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров.

    Обсудить
    Последние новости

    Операцию по нейтрализации стрелка в Мурманске показали на видео

    Стрелявший с крыши в Мурманске получил ранение

    Иран заявил о готовых к пуску сотнях ракет после угроз Трампа

    Тренер «Зенита» объяснился из-за 10 иностранцев на поле

    15 лет назад двое смертников устроили мощные взрывы в Кизляре. Кто организовал теракты против дагестанских милиционеров?

    Северная Корея впервые за пять лет впустила туристов, а потом обиделась на них. Что не понравилось режиму Кима?

    Полиция нейтрализовала стрелка в Мурманске

    Российских школьниц нашли мертвыми под окнами многоэтажки

    Раскрыт тип боеприпасов у мурманского стрелка

    Карпин сходил на «Что? Где? Когда?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше