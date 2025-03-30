Раскрыт тип боеприпасов у мурманского стрелка

Житель Мурманска показал следы от пуль на своем автомобиле после стрельбы

Житель Мурманска показал следы от пуль на своем автомобиле после стрельбы. Видео опубликовал Telegram-канал «Мурманск сейчас».

По следам на кузове и стеклам можно заметить, что неизвестный стрелял крупной дробью. Сообщается, что стрелок неоднократно попал по стоявшим рядом с домом машинам и по окнам.

Также выяснилось, что злоумышленник обстрелял минимум при полицейских машины. По предварительным данным, у мужчины может быть два огнестрельных оружия.

Ранее стало известно, что в Мурманске спецназ начал готовиться к штурму дома, с крыши которого начал стрельбу неизвестный мужчина.