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23:44, 30 марта 2025Россия

Раскрыт тип боеприпасов у мурманского стрелка

Житель Мурманска показал следы от пуль на своем автомобиле после стрельбы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Katelyn Greer / Unsplash

Житель Мурманска показал следы от пуль на своем автомобиле после стрельбы. Видео опубликовал Telegram-канал «Мурманск сейчас».

По следам на кузове и стеклам можно заметить, что неизвестный стрелял крупной дробью. Сообщается, что стрелок неоднократно попал по стоявшим рядом с домом машинам и по окнам.

Также выяснилось, что злоумышленник обстрелял минимум при полицейских машины. По предварительным данным, у мужчины может быть два огнестрельных оружия.

Ранее стало известно, что в Мурманске спецназ начал готовиться к штурму дома, с крыши которого начал стрельбу неизвестный мужчина.

Вот это да!
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