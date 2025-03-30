Стало известно об укусе Канады в самое больное место Трампа

«Взгляд»: Канада нанесла Трампу несколько расчетливых ударов

Новое правительство Канады нанесло своими действиями несколько расчетливых ударов президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в материале издания «Взгляд».

«Канада укусила Трампа в самое больное место», — гласит заголовок статьи. В материале отмечается, что речь идет о позиции нового премьер-министра Канады Марка Кани, пожелавшего уменьшить экономическую зависимость страны от Соединенных Штатов.

В частности, издание сочло остроумным ходом со стороны Канады установить билборды в некоторых штатах США о вреде импортных тарифов, предложенных Трампом. «"Тарифы – это налог на трудолюбивых американцев" или "Тарифы – это налог на твою еду"» — привел примеры «Взгляд».

Ранее Трамп заявил, что во время встречи с Кани пришел с ним к согласию по многим вопросам. Он назвал общение с канадским премьер-министром чрезвычайно продуктивным.

27 марта стало известно, что американский президент пригрозил Канаде и Европейскому союзу ужесточением импортных тарифов, если страны объединятся, чтобы навредить США. До этого Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин для автомобилей, собранных за рубежом.