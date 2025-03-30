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19:46, 30 марта 2025Спорт

Тихонов нашел объяснение завершению карьеры братьями Бе

Тихонов о завершении карьеры братьями Бе: Их могли бы арестовать на ОИ в Италии
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Terje Pedersen / NTB / Reuters

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов нашел объяснение завершению карьеры братьями-биатлонистами Йоханнесом и Тарьем Бе. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тихонов заявил, что в Италии, где пройдут Олимпийские игры-2026, закон подразумевает пять лет тюрьмы в случае обнаружения допинга. «Глядя на их внешний вид, становится понятно, что без чего-то показывать такие результаты очень сложно. Не знаю, насколько реально, что их могли бы арестовать там в Италии. Но, наверное, надо учитывать местные законы о допинге, где могут войти в комнату, провести обыск и если что-то найдут, то тюрьма», — сказал он. По его мнению, это правильная система, которой не хватает в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев обрадовался тому, что Бе завершили карьеру. Он счел нелогичным тот факт, что братья решили закончить выступления перед Олимпиадой, и предложил вывести всех на чистую воду.

Бе завершили карьеру по окончании сезона-2024/2025. Оба атлета в качестве причины называли желание проводить больше времени с семьей.

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