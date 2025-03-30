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15:33, 30 марта 2025Бывший СССР

Украинские военкомы избили принудительно мобилизованного

«Страна.ua»: Жителя Днепра избивали при насильственной мобилизации
Дмитрий Воронин

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Принудительно мобилизованного избили украинские военкомы, заталкивавшие его в так называемый бус. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным опубликовавших видео инцидента журналистов, события происходили в Днепре (Днепропетровске). На кадрах видно, как несколько человек заталкивают в автобус мужчину, который на протяжении значительной части записи громко и душераздирающе кричит. При этом отчетливо видно, как один из участников операции наносит беззащитному удары кулаком по почкам и в голову.

В конце видео проходящая мимо девушка на несколько секунд останавливается, глядя на происходящее с противоположной стороны улицы, после чего быстрым шагом уходит. Двери зеленого микроавтобуса закрываются, и он уезжает с попавшим туда человеком.

К насильственной мобилизации, которая и так по факту идет в стране, периодически призывают различные представители украинских властей. Так, по словам депутата Киевского городского совета от партии «Голос» и медика ВСУ Алины Михайловой, «бусифицированы» должны быть все жители страны. Военные тем временем выступают за «справедливую мобилизацию», которая будет охватывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Пока же Минобороны страны мотивирует украинцев моложе 25 лет отправиться на фронт тем, что за подписание «молодежного контракта» они получат «подъемные», на которые можно будет купить 15 тысяч бургеров.

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