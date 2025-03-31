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08:16, 31 марта 2025Спорт

Клишина показала фото в купальнике на пляже

Легкоатлетка Клишина показала фото в черном купальнике на пляже
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @dariaklishina

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя легкоатлетка показала фото в черном купальнике и очках на пляже. Она сопроводила снимок подписью «Из #stbarth с любовью» (остров Сен-Бартелеми, расположенный в Карибском море, является заморским сообществом Францииприм. «Ленты.ру»).

Ранее Клишина признавалась, что не испытывает чувства ностальгии по России. Она заявила, что общается с родителями и друзьями, которые прилетают два раза в год в США. Спортсменка добавила, что приезжает в Россию раз в год.

Клишина переехала в США в 2013 году, где с тех пор живет и тренируется. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.

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