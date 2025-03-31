Назван главный в Европе покупатель российского газа

РИА Новости: Главным покупателем российского газа в Европе стала Венгрия

За последние несколько лет главным покупателем российского газа в Европе стала Венгрия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Eurostat и платформы ООН Comtrade.

С начала действия указа президента РФ Владимира Путина о продаже недружественным странам природного газа за рубли Венгрия закупила этот вид российского топлива на общую сумму более чем триллион рублей. В тройку лидеров вошли Италия (848 миллиардов) и Греция (499 миллиардов). На четвертой строчке оказалась Словакия (463 миллиарда), а на пятом месте расположилась Болгария (64 миллиарда). Власти Германии и Австрии статистику по торговле газом не раскрывают.

В целом, с апреля 2022 года Россия экспортировал природный газ в европейские страны на общую сумму в 39,7 миллиарда евро, или примерно 3,077 триллиона рублей. Подавляющая часть поставок пришлась на государства ЕС — 38,6 миллиарда евро (3 триллиона рублей). Еще около 1,1 миллиарда евро (77,3 миллиарда рублей) заплатили за импорт недружественные европейские страны, которые не входят в состав блока.

По итогам 2024 года Венгрия импортировала из России рекордные 8,6 миллиарда кубометров природного газа. С начала 2025-го суммарные объемы поставок этого вида топлива из РФ в европейскую страну составили 1,18 миллиарда. Кроме того, в прошлом году Россия экспортировала в Венгрию 4,78 миллиона тонн нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» (с начала 2025-го — 956 тысяч).

С начала 2025 года возможностей для наращивания поставок топлива из РФ стало меньше. С 1 января прекратился транзит газа через территорию Украины, а экспорту нефти мешают периодические атаки украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре. Так, в первой половине марта ВСУ организовали нападение на линейно-производственную диспетчерскую станцию «Стальной конь», что привело к временной остановке экспорта по этому маршруту. Возобновить поставки удалось после проведения ремонтных работ.