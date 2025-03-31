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15:17, 31 марта 2025Мир

Приговор Марин Ле Пен назвали объявлением войны

Вице-премьер Италии Сальвини: приговор Марин Ле Пен является объявлением войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Alexis Sciard / imago-images.de / Globallookpress.com

Приговор лидеру правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен является объявлением войны со стороны властей Европейского союза (ЕС). С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже осудили Марин Ле Пен и хотят исключить ее из политической жизни», — написал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приговор Ле Пен указывает на агонию либеральной демократии.

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