Приговор Марин Ле Пен назвали объявлением войны

Вице-премьер Италии Сальвини: приговор Марин Ле Пен является объявлением войны

Приговор лидеру правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен является объявлением войны со стороны властей Европейского союза (ЕС). С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже осудили Марин Ле Пен и хотят исключить ее из политической жизни», — написал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приговор Ле Пен указывает на агонию либеральной демократии.