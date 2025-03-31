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14:54, 31 марта 2025Мир

В ЕС поддержали Ле Пен после объявления приговора

Премьер Венгрии Орбан выразил Ле Пен поддержку после обвинительного приговора
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в поддержку лидера французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после того, как Парижский суд вынес ей обвинительный приговор по делу об ассистентах. Соответствующую публикацию глава венгерского правительства опубликовал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Je suis Marine (Я — Марин — прим. «Ленты.ру»)», — написал венгерский премьер.

Соответствующий пост является отсылкой к лозунг — фразе «Je suis Charlie» («Я — Шарли»), ставший символом поддержки пострадавших от террористической атаки на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года.

Ранее парижский суд признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.

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