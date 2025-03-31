Раскрыта дата заседания о приостановке действия запрета движения «Талибан» в России

Суд рассмотрит приостановку действия запрета движения Талибан в России 17 апреля

Суд рассмотрит вопрос о приостановке действия запрета движения «Талибан» (признан в России террористическим и запрещен) в России в четверг, 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.

Заседание назначено на 14:00 по московскому времени. Оно пройдет в закрытом режиме.

О том, что Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой приостановить запрет деятельности «Талибана», стало известно в понедельник, 31 марта. В настоящий момент движение включено в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.

Ранее МИД России сообщил, что процесс исключения исламистского движения «Талибан» из списка террористических организаций уже идет.

