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15:14, 31 марта 2025Силовые структуры

Генпрокуратура России попросила приостановить действие запрета движения Талибан

Верховный суд России сообщил о просьбе прокуратуры приостановить запрет Талибана
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ali Khara / Reuters

Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой приостановить запрет деятельности движения «Талибан» (признан в России террористическим и запрещен). Об этом в понедельник, 31 марта, со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России сообщает ТАСС.

По информации суда, прокуратура направила в суд соответствующее исковое заявление генерального прокурора России Игоря Краснова, административное дело будет рассмотрено 17 апреля. В настоящий момент «Талибан» включен в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.

31 января российский МИД сообщил, что процесс исключения исламистского движения «Талибан» из списка террористических организаций уже идет.

28 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий временно приостановить запрет деятельности террористических организаций.

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