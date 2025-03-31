Генпрокуратура России попросила приостановить действие запрета движения Талибан

Верховный суд России сообщил о просьбе прокуратуры приостановить запрет Талибана

Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой приостановить запрет деятельности движения «Талибан» (признан в России террористическим и запрещен). Об этом в понедельник, 31 марта, со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России сообщает ТАСС.

По информации суда, прокуратура направила в суд соответствующее исковое заявление генерального прокурора России Игоря Краснова, административное дело будет рассмотрено 17 апреля. В настоящий момент «Талибан» включен в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.

31 января российский МИД сообщил, что процесс исключения исламистского движения «Талибан» из списка террористических организаций уже идет.

28 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий временно приостановить запрет деятельности террористических организаций.