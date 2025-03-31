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23:31, 31 марта 2025Спорт

Роднина пословицей отреагировала на смену гражданства теннисисткой Касаткиной

Роднина о смене гражданства теннисисткой Касаткиной: Баба с возу — кобыле легче
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина пословицей отреагировала на смену гражданства российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Ее слова приводит Sport24.

«Для меня это ситуация из разряда "баба с возу — кобыле легче". У нее есть такое право, она им воспользовалась. В мире каждый день множество людей меняет гражданство. Это нормально», — заявила Роднина. По ее мнению, это доказывает, что Россия — абсолютно свободная страна, в которой граждане имеют право в рамках закона поступать так, как считают нужным.

Ранее журналиста Дмитрия Губерниева осудили за то, что он отказался считать действия Касаткиной предательством. Один из пользователей предложил признать комментатора иноагентом.

29 марта стало известно, что экс-первая ракетка России Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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