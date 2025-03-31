Роднина пословицей отреагировала на смену гражданства теннисисткой Касаткиной

Роднина о смене гражданства теннисисткой Касаткиной: Баба с возу — кобыле легче

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина пословицей отреагировала на смену гражданства российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Ее слова приводит Sport24.

«Для меня это ситуация из разряда "баба с возу — кобыле легче". У нее есть такое право, она им воспользовалась. В мире каждый день множество людей меняет гражданство. Это нормально», — заявила Роднина. По ее мнению, это доказывает, что Россия — абсолютно свободная страна, в которой граждане имеют право в рамках закона поступать так, как считают нужным.

Ранее журналиста Дмитрия Губерниева осудили за то, что он отказался считать действия Касаткиной предательством. Один из пользователей предложил признать комментатора иноагентом.

29 марта стало известно, что экс-первая ракетка России Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).